Zonguldak’ta babaanne ile 2 torununu katletmişti: O caninin ifadesi kan dondurdu! ‘Burada olma sebebim…’

'ONLAR BANA SALDIRDI'

Olayın çok kısa süre içinde olduğunu belirten sanık Erdeniz Köroğlu, "Onlar kalabalık bir şekilde geldi. Ben kendimi korudum. Kamerada görünüyor, tek başımayım. Amacım, kendimi ve ailemi korumaktı. Şişe gibi bir şeyler bana vurdu. 8-10 kişilerdi. Üstüme geldiler. Son ana kadar bıçağı vurmadım. Yere düşürdüğünde vurmak zorunda kaldım. Ben kendimi korudum. Ben onlara saldırmadım, onlar bana saldırdı. Benim burada olma sebebim, elimden bıçağı alamamış olmaları. Bana ve karıma küfürler ederek geliyorlardı, ben de arabadan bıçağı aldım. Bunlar evime, bana saldırdılar. Hanemi basan bunlar, beni öldürmeye çalışan bunlar. Ben kendimi savunmasam, bunlar beni öldürürlerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Her biri için çok üzgünüm" dedi.