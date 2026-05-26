Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Zonguldak bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:24

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Zonguldak’ta vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlıyor. Bayram sabahını camilerde cemaatle karşılamak isteyenler Zonguldak bayram namazı saati araştırmalarına yoğun ilgi gösteriyor. Milyonlarca Müslüman, 2026 Kurban Bayramı’nın ilk gününde sabahın erken saatlerinde camilere giderek bayram namazını eda etmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak kurban bayramı namaz vakitleri şehir genelinde merakla bekleniyor.

Zonguldak bayram namazı saati vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanırken, bayram sabahı camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. 2026 Kurban Bayramı'nda sabah namazının ardından kılınacak bayram namazı ile birlikte şehirde manevi bir atmosfer oluşacak. Namaz sonrası bayramlaşma ve ziyaretlerle birlikte gün boyunca birlik ve beraberlik duygusu hissedilecek.

DİYANET AÇIKLADI: 2026 ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Zonguldak'ta Kurban Bayramı namazı 05:59 olarak belirlendi.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 4 gün sürecek olan bayramın takvimi ise şu şekilde netleşti:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Bayramın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı)

Bayramın 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Bayramın 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

Bayramın 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
