Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta cinayet: 28 yaşındaki Ercan Kolçak evde ölü bulundu! Kız arkadaşı gözaltında
Giriş Tarihi: 31.05.2026 17:25

Zonguldak'ta ihbarı arayan K.Ç., "Erkek arkadaşım bıçaklandı" diyerek cinayet ihbarında bulundu. Hacıali köyündeki eve gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ercan Kolçak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kolçak’ın cenazesi otopsi sonrası köyünde toprağa verilirken, ihbarı yapan kız arkadaşı K.Ç. gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı Hacıali köyünde Ercan Kolçak'ın evinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan K.Ç., 'Erkek arkadaşım bıçaklandı' diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kolçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KIZ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kolçak'ın cansız bedeni otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. K.Ç. gözaltına alınırken, Kolçak Hacıali köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
