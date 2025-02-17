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Giriş Tarihi: 17.2.2025 13:16

Zonguldak'ta çok acı olay: Annesi için mevlit okunurken kalp krizinden hayatını kaybetti!

Olay Ereğli ilçesinde meydana geldi... 2 gün önce ölen annesi Şerife Çakır (68) için mevlit okunurken kalp krizi geçiren Taşkın Çakır (31), yaşamını yitirdi.

DHA
Zonguldak’ta çok acı olay: Annesi için mevlit okunurken kalp krizinden hayatını kaybetti!

Olay, Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Şerife Çakır, geçen hafta cuma günü, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Şerife Çakır toprağa verilirken, dün oğlu Taşkın Çakır'ın evinde mevlit okundu. Taşkın Çakır, mevlit okunduğu sırada fenalaştı. Çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın Çakır, kurtarılamadı. Çakır'ın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Taşkın Çakır'ın cenazesinin yarın Ömerler köyündeki camide kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Zonguldak'ta çok acı olay: Annesi için mevlit okunurken kalp krizinden hayatını kaybetti!
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