Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak’ta dehşete düşüren olay! Banyo duvarını delip alt komşusunu kayda aldı: O şahıs tutuklandı!
Giriş Tarihi: 24.04.2026 14:39

Zonguldak’ta dehşete düşüren olay! Banyo duvarını delip alt komşusunu kayda aldı: O şahıs tutuklandı!

Zonguldak’ta meydana gelen olay şoke etti. 42 yaşındaki inşaat işçisi Soner D., banyo duvarını delip ‘yılan kamera’ diye tabir edilen gizli kamerayla alt kat komşusu kadın ile 3 kızının görüntülerini kayda aldı. Fark edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Zonguldak’ta dehşete düşüren olay! Banyo duvarını delip alt komşusunu kayda aldı: O şahıs tutuklandı!
Olay, Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Soner D., komşusu Ş.Ö.'nün banyo duvarına delik açıp 'yılan kamera' diye tabir edilen gizli kamera yerleştirdi. Bir süre Ş.Ö. ve yaşları 31, 28 ve 22 olan 3 kızını kayda alan Soner D.'nin kamerasını kızlardan biri fark edip şikayetçi oldu.

EVİNDEN 'YILAN KAMERA' İLE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramada Ş.Ö. ve kızlarına ait 'yılan kamera' ile kaydedilen görüntüler ve fotoğraflar ele geçirildi.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Soner D. dün adliyeye sevk edildi. Soner D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma sürerken, ne kadar süreyle kayıt yapıldığının ekiplerin incelemesi sonrası kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
Zonguldak’ta dehşete düşüren olay! Banyo duvarını delip alt komşusunu kayda aldı: O şahıs tutuklandı!
