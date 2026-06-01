Zonguldak’ta evinde bıçaklanmış şekilde ölü bulunmuştu: Kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki sorgusunda Kezban Ç., Kolçak'ın kendisini tehdit ettiğini, hakarete maruz kaldığını ve darbedildiğini iddia etti. Ercan Kolçak'ın kendisini zorla taksiyle eve getirdiğini, burada kapıları kilitleyip telefonunu aldığını daha sonra sinirlenip bıçakla yanına geldiğini öne süren Kezban Ç., arbede çıktığını, bu sırada Kolçak'ın elindeki bıçağın göğüs bölgesine saplandığını öne sürdü. Kezban Ç., sabah saatlerinde jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Kezban Ç.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

