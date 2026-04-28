Zonguldak’ta havalı ’Korna’ kabusu: 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye öyle bir ceza kesildi ki...

Çay Mahallesi Seka Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosikletten yükselen aşırı sesler, çevredeki vatandaşların şikayetine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, aracı durdurarak denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, sürücü K.I.'nın henüz 14 yaşında olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.