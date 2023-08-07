Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
Giriş Tarihi: 7.8.2023 22:40

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta TTK Karadon Müessesesi'nde meydana gelen göçüğün altında kalan maden işçisi Erdal Karaçam (38) hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Karaçam'ın 14 yıllık madenci olduğu öğrenildi

İHA
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı TTK Karadon Müessesesi'nde iddiaya göre 16-24 vardiyasında birinci ocakta üretim yapıldığı sırada göçük meydana geldi.

Göçüğün altında kalan maden işçisi Erdal Karaçam (38), mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası Karaçam'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 yıllık madenci olduğu öğrenilen Erdal Karaçam'ın cenazesi, yarın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
Akaryakıta zam üstüne zam
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
Son dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hasta olan eşini terk etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA