Zonguldak’ta otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: 5’i çocuk 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 15.05.2026 21:42

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, kontrolden çıkan otomobil takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı. Savrulan araç istasyon yakınında bankta oturan çocuklara çarparken, 5’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaza, Alaplı-Ereğli Karayolu Göktepe altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan H.Y. idaresindeki otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Metrelerce savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna dalarak önce içerideki başka bir araca, ardından da o esnada istasyonun yakınındaki bankta oturan çocuklara çarptı. Kazada istasyonun yakınında bulunan bankta oturan G.D., A.D., B.D., Y.S. ve E.A. isimli 5 çocuk ile otomobil sürücüsü H.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan çocuklardan G.D. ve A.D. isimli kardeşlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
