Zonguldak’ta otomobil çarpmıştı: Yeni atanan Melike öğretmenden acı haber!

Kaza, 25 Şubat'ta İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak ile Hürriyet Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, M.F.C.'ye ait 35 CFV 074 plakalı hafif ticari araç, bir başka araca akü takviyesi yaparken bir anda hareket etti. Hafif ticari araç, çöp konteynerine çarpıp yoldan geçen baba Mehmet Arıkan (60), kızı Melike Arıkan (27) ile Berna K. (19) ve akü takviyesine yardım eden Mehmet Özgür C.'yi (45) yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.