Zonguldak'ta otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:26

Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Korkutan kaza, D-655 kara yolu Zonguldak-Düzce bağlantı yolunun Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan E.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkis iyle otomobil hasar görürken, araç içeris in deki s ürücü E.T. ve yolcu E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce'de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

