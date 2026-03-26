Zonguldak’ta patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akköy köyü Karaburun mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk arasında "patpat" olarak bilinen Mustafa Kurtal yönetimindeki tarım aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Kurtal ile yanında bulunan eşi Raziye Kurtal ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Kurtal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren Raziye Kurtal'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.