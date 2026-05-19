Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında facia: Göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçük altında kalan Türksever, ilk olarak çalışanlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erol Türksever, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Ambulansta kalp masajı uygulanan Türksever, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör