Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında facia: Göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 14:05 Son Güncelleme: 19.05.2026 14:07

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında facia: Göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti!

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan Erol Türksever, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında facia: Göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta bulunan 45 yaşındaki Erol Türksever, toprak kütlesinin altında kaldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçük altında kalan Türksever, ilk olarak çalışanlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erol Türksever, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Ambulansta kalp masajı uygulanan Türksever, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ZONGULDAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında facia: Göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA