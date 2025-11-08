Zonguldak’ta şüpheli olay | Evinde ölü bulundu: Dikkat çeken bıçak kesileri!

VÜCUDUNDA KESİ İZLERİNE RASTLANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şen'in vücudunda bıçak kesileri olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Şen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.