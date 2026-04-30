Zonguldak’ta vahşet! Sokak ortasında eşini ve kayınvalidesini katletmişti! İşte cani koca için istenen ceza...





"BİZİ BİR KERE BİLE DESTEKLEMEDİ, YALAN SÖYLÜYOR"

Sanık Yusuf Ündeş savunmasında eşine şiddet uygulamadığını öne sürüp cinayeti küçük oğlunun kendisine saldırmasına bağlayarak, "15 yaşındaki çocuğumun baba katili olmaması için eşimle kayınvalideme yalvardım. Bana 'öleceksin' lafı üzerine tüfeği aldım, sonrasını hatırlamıyorum" iddiasında bulundu. Babasının bu sözlerine tepki gösteren küçük oğlu U.Ü. ise, "Babam bize baktığını söylüyor ama bunların hepsi yalan. Maaşından bize 10 lira bile vermedi. 13-14 yaşındaki bir çocuk olarak ona nasıl zarar verebilirim? Şikayetçiyim" dedi.

Ailenin diğer üyeleri de önceki beyanlarını tekrarlayarak sanığın cezalandırılmasını istedi.