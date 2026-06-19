Zonguldak’ta yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda 11 şüpheli adliyede!

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

16 Haziran'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı doktor Ferhat T. ile aralarında sekreterinin de olduğu 11'i kadın 20 kişi gözaltına alındı. Ferhat T.'nin para talep edip kürtaj yaptığı iddia edilirken, bazı kadınlara ise yasal sürenin dışında kürtaj yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan 6 erkeğin ise kürtaj için talep edilen parayı ödeyip, 'Rüşvet verme' suçunu işledikleri ifade edildi. Ferhat T.'nin rüşvet alıp kürtaj işlemlerini çalıştığı hastanede yaptığı belirtildi. Soruşturmada, 17 Haziran'da adliyeye sevk edilen 8 kadın ve 1 erkek şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.