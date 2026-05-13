Zonguldak’taki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi mevkiinde meydana gelmişti. S.U. idaresindeki 67 M 0139 plakalı minibüsün, yolun karşısına geçmek isteyen B.A.'ya (69) çarptığı o feci anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, olayın vahametini ve sonrasında yaşanan can pazarını gözler önüne serdi.



SANİYELER İÇİNDE GELEN BÜYÜK DAYANIŞMA



Kamera kayıtlarında, çarpmanın etkisiyle yere savrularak tekerleğin altında sıkışan B.A.'yı gören çevredeki insanların büyük bir telaşla olay yerine akın ettiği görülüyor. Saniyeler içinde toplanan kalabalığın yaşadığı şok ve panik hali kameraya yansırken, vatandaşların hep birlikte minibüsü iterek kadını tekerleğin altından çıkarma çabası saniye saniye kaydedildi.



"ANNEME BENZETİNCE HEYECANLA KOŞTUM"



Gürültüyü duyunca pencereden baktığını ifade eden Ertan Hamzaçebi, "Annem sandım. Heyecanlandım. Koşarak yardıma gittim. Vatandaşlarla aracı iterek çıkarttık. Parmaklarını oynatıyordu. Kurtarınca sağlık ekipleri müdahale etti" diye konuştu.



OLAY



Vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılan B.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sağ ayağında kırık tespit edilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmiş, minibüs sürücüsü S.U. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

