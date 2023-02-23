Zor Bir Saat filmi konusu ne, oyuncuları kim? Zor Bir Saat nerede çekildi?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi toplayan Zor Bir Saat filmi bu akşam Show tv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Küçük bir kasabada yaşayan Amy'nin oğlunun kaçırılmasıyla merak uyandıran konusuyla yayınlanacak olan bu aksiyon filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi? İşte bu soruların cevapları…

FİLMİN KONUSU

Kocasının yasını tutan Amy, küçük bir kasabada oğlu ile birlikte yaşamaktadır. Ormanda koşuya çıktığı sırada tüm kasabada karantina ilan edilir. Silahlı bir saldırgan, oğlunun okulunda öğrencileri rehin alır. Amy, oğlunu kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.

ZOR BİR SAAT OYUNCULARI KİM?

Naomi Watts- Amy Carr

Colton Gobbo-Noah Carr

Sierra Maltby-Emily

Michelle Johnston -Heather

Woodrow Schriber - Detective Paulson

ZOR BİR SAAT NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Zor Bir Saat filmi, 2020'de Ontario'nun North Bay bölgesinde çekildi