Zor Bir Saat filmi konusu ne, oyuncuları kim? Zor Bir Saat nerede çekildi?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi toplayan Zor Bir Saat filmi bu akşam Show tv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Küçük bir kasabada yaşayan Amy'nin oğlunun kaçırılmasıyla merak uyandıran konusuyla yayınlanacak olan bu aksiyon filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi? İşte bu soruların cevapları…
Kocasının yasını tutan Amy, küçük bir kasabada oğlu ile birlikte yaşamaktadır. Ormanda koşuya çıktığı sırada tüm kasabada karantina ilan edilir. Silahlı bir saldırgan, oğlunun okulunda öğrencileri rehin alır. Amy, oğlunu kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.
Naomi Watts- Amy Carr
Colton Gobbo-Noah Carr
Sierra Maltby-Emily
Michelle Johnston -Heather
Woodrow Schriber - Detective Paulson
Zor Bir Saat filmi, 2020'de Ontario'nun North Bay bölgesinde çekildi