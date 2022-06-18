Haberler Yaşam Haberleri Zoraki Misafir filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Zoraki Misafir konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 18.6.2022 15:39

Zoraki Misafir filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Zoraki Misafir konusu ve oyuncuları

Zoraki Misafir filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Zoraki Misafir konusu ve oyuncuları

Zoraki Misafir filmi TV’de ilk kez bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2021 yılında vizyona giren film; Zoraki Misafir filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi gibi sorularla filmseverler tarafından araştırma konusu oldu. Yerli komedi türündeki filmin çekildiği yer, yapım yılı ve konusu, filmi izlemeye hazırlananlar tarafından mercek altına alındı. İşte Zoraki Misafir konusu ve oyuncuları…

Zoraki Misafir filmi oyuncuları ve konusu yönünden araştırılıyor. Bu akşam ATV'de yayınlanacak olan film, Zoraki Misafir filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorularla araştırmaların odağında yer alıyor. Mustafa Üstündağ, Uğur Yücel, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir gibi oyuncuların yer aldığı film; TV'de ilk kez bu akşam ekrana geliyor. İşte Zoraki Misafir konusu, oyuncuları ve filme ilişkin diğer detaylar…

ZORAKİ MİSAFİR KONUSU

Harun, sayısız televizyon programının yapımcılığını üstlenen bir yapımcıdır. Ancak yaptığı işler zamanla popülerliğini kaybetmiştir. Yeniden zirveye çıkmak isteyen Harun, bu amaçla yurt dışından uygun fiyata bir format satın alır. Yeni programı için aranan tek şey saf, yarım akıllı birini bulmaktır ve asistanı Yeşim tesadüfen aradıkları kişiyi bulur. Saf ve naif bir genç olan Peyami tam da halkın seveceği biridir. Bu sırada Harun, iş insanı olan Osman Koral'dan beklenmedik bir teklif alır. Osman Koral'ın şirkete ortak olmayı istemesiyle Harun ihtiyacı olan maddi desteği bulmuş olur. Anlaşmayı sağlamak için bir akşam yemeği organize eden Harun, Peyami'nin de bir yanlış anlaşılma sonucu yemeğe katılmasıyla kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

ZORAKİ MİSAFİR OYUNCULARI

Uğur Yücel

Mustafa Üstündağ

Murat Akkoyunlu

Sera Tokdemir

ZORAKİ MİSAFİR NEREDE ÇEKİLDİ?

Zoraki Misafir filminin çekimleri Bursa, İstanbul Riva, Darıca ve stüdyolarda gerçekleştirildi.

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Zoraki Misafir filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Zoraki Misafir konusu ve oyuncuları
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