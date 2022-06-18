Zoraki Misafir filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Zoraki Misafir konusu ve oyuncuları

ZORAKİ MİSAFİR KONUSU

Harun, sayısız televizyon programının yapımcılığını üstlenen bir yapımcıdır. Ancak yaptığı işler zamanla popülerliğini kaybetmiştir. Yeniden zirveye çıkmak isteyen Harun, bu amaçla yurt dışından uygun fiyata bir format satın alır. Yeni programı için aranan tek şey saf, yarım akıllı birini bulmaktır ve asistanı Yeşim tesadüfen aradıkları kişiyi bulur. Saf ve naif bir genç olan Peyami tam da halkın seveceği biridir. Bu sırada Harun, iş insanı olan Osman Koral'dan beklenmedik bir teklif alır. Osman Koral'ın şirkete ortak olmayı istemesiyle Harun ihtiyacı olan maddi desteği bulmuş olur. Anlaşmayı sağlamak için bir akşam yemeği organize eden Harun, Peyami'nin de bir yanlış anlaşılma sonucu yemeğe katılmasıyla kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.