Zorba koca yine serbest

Konya'da boşanma aşamasındaki akademisyen eşi ve 16 yaşındaki kızının hayatını kâbusa çeviren inşaat mühendisi koca, SABAH'ın haberinin ardından savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Mustafa A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da yaşayan inşaat firması sahibi ve inşaat mühendisi Mustafa A., 3 çocuğunun annesi, boşanma aşamasındaki akademiysen eşi Ayşe A. ile 16 yaşındaki kızı A.N.A'yı, 'Hem eş hem çocuk katili olacağım' diye ölüm tehditlerinde bulundu.

Bu tehditler üzerine hem eşi hem de kızına karşı hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bu kararı da ihlal eden Mustafa A., son olarak sevgilisi Medine Ç. ile birlikte kızının okuluna bastı. Ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SABAH, anne-kızın yaşadığı kâbusu duyurunca, savcılık yeniden harekete geçti. Savcılığın talimatı üzerine Mustafa A. gözaltına alındı. Mustafa A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mustafa A. yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla ile tekrar serbest bırakıldı.