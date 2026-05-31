Zorbaların pişkin paylaşımlarına hapis istemi

Konya
'da geçen 11 Kasım akşamı, küfür nedeniyle husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, kafasına demir cisimlerle vurulan Ali Ilgın, bir gözünü de kaybetti. Yakalanan şüphelilerden Muhammet Hanifi İriş (20) ve Emirhan Soytürk (19) 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Ancak 1,5 ay içerisinde tahliye edildi. SABAH'ın konuyu gündeme getirmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu, geçen Ocak'ta yeniden gözaltına alınan Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk, tutuklandı. Haklarında da 'Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Yargılama sürerken, ki şüpheli hakkında bu kez de 'zincirleme şekilde birden fazla kişi ile tehdit' suçundan da 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelilerin olaydan önce Ali Ilgın'a canlı konum atıp, tehdit ettikleri, öldürmeye teşebbüs eylemlerinin akabinde sosyal medyada üzerlerinde bulunan kanlı tişörtleriyle 'Ne kadar birbirimizi yesek te birbirimizi yedirmeyiz', tahliye olmalarından sonra ise 'Birimiz erken çıktı, birimiz geç ama aynı suç aynı kader, dışarısı şahidiniz, tabi g...n yerse' şeklinde tehdit içerikli paylaşım yaptıkları belirlendi.