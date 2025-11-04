Zorunlu Kış Lastiği tarihleri 2025: Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor, cezası ne kadar?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son düzenleme ile kış lastiği zorunluluğu tarihi erkene çekilip uygulama süresi uzatıldı.

Daha önce 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğu tarihlerinde değişikliğe gidildi. Mevsimsel şartlar nedeniyle 5 aya çıkarılan uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak.

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürülüğe girdi.