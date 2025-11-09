ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI için tarih belli oldu! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi gün başlıyor?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR?

Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak." dedi.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Yeni yönetmelik kapsamında, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Buna göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingilleri üzerindeki lastiklerin ile kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

Seyir sırasında değiştirilen lastiklerin de kış lastiğiyle yenilenmesi zorunlu olacak. Bununla birlikte, yalnızca buzlu yollarda kullanılabilen çivili lastikler de yasal olarak kış lastiği yerine kabul edilebilecek.