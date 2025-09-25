ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF ile Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi ve takımları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlamak üzere. Bu turda mücadele edecek takımların eşleşmeleri, kura çekimi ile belli olacak. Taraftarlar, "ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yapılacak?" sorusunu araştırıyor. Ayrıca 3. tur maçlarının hangi tarihlerde oynanacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte ZTK 3. tur kura çekimi ve maç programıyla ilgili tüm bilgiler…