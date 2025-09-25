Haberler Yaşam Haberleri ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF ile Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi ve takımları
Giriş Tarihi: 25.9.2025 00:32

ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF ile Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi ve takımları

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler, “ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Ayrıca 3. tur maçlarının tarihleri ve programı da araştırılıyor. İşte TFF ile ZTK 3. tur kura çekimi tarihi ve maçlarıyla ilgili tüm detaylar…

ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF ile Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi ve takımları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlamak üzere. Bu turda mücadele edecek takımların eşleşmeleri, kura çekimi ile belli olacak. Taraftarlar, "ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yapılacak?" sorusunu araştırıyor. Ayrıca 3. tur maçlarının hangi tarihlerde oynanacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte ZTK 3. tur kura çekimi ve maç programıyla ilgili tüm bilgiler…

ZTK 3. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi, 26 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Kura çekimi saat 14.30'da başlayacak. Kura çekimi sonrası eşleşmeler netleşecek ve hangi takımların karşılaşacağı belli olacak.

ZTK 3. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra 3. tur maçları 28-29-30 Ekim tarihlerinde oynanacak. TFF takvimine göre 4. ve son eleme turu da aralık ayında gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU TAKIMLARI

