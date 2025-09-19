Haberler Yaşam Haberleri ZTK 3. TUR KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 19.9.2025 23:02 Son Güncelleme: 19.9.2025 23:03

ZTK 3. TUR KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunun 3. hafta kura çekimi heyecanla bekleniyor. 2. tur karşılaşmaları 16-18 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Turnuvada toplam 4 eleme turu oynanacak ve 155 takım, kupada şampiyonluk için mücadele edecek. Taraftarlar ve kulüpler, 3. hafta kura çekiminin sonuçlarıyla birlikte hangi takımların eşleşeceğini, maç saatlerini ve sahalarını öğrenebilecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maç programına dair detaylar…

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası takvimi TFF tarafından açıklanmıştı. Turnuvada 139 profesyonel ve 16 amatör takım mücadele edecek. Maç tarihleri sabitlenmiş olsa da, hangi takımların birbirleriyle karşılaşacağı, maç saatleri ve sahalar kura ile belli oluyor. Peki, merakla beklenen Türkiye Kupası 3. hafta kura çekimi ne zaman yapılacak?

ZTK 3. Hafta Kura Çekimi Ne Zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçları 18 Eylül'de tamamlandı. Futbolseverler, 3. hafta kura çekimi tarihini merakla bekliyor. TFF henüz resmi bir açıklama yapmadı. 3. tur eleme maçları ise 28-30 Ekim tarihlerinde oynanacak. 4. eleme turu karşılaşmaları ise 2-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Turnuvada daha önce 1. tur kura çekimleri 21 Ağustos'ta yapılmış ve maçlar 2 Eylül'de başlamıştı. 2. hafta kura çekimi ise 8 Eylül'de gerçekleşmiş, karşılaşmalar 16-18 Eylül'de oynanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası, toplam 11 maç haftasından oluşacak. Turnuva; 4 eleme turu, grup aşaması ve finallerden meydana geliyor. Grup aşamasında 8'er takımlı 3 grup oluşturulacak ve her takım, farklı torbalardan birer rakiple karşılaşacak. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi iki üçüncü takım, çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

