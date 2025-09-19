ZTK 3. TUR KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası takvimi TFF tarafından açıklanmıştı. Turnuvada 139 profesyonel ve 16 amatör takım mücadele edecek. Maç tarihleri sabitlenmiş olsa da, hangi takımların birbirleriyle karşılaşacağı, maç saatleri ve sahalar kura ile belli oluyor. Peki, merakla beklenen Türkiye Kupası 3. hafta kura çekimi ne zaman yapılacak?