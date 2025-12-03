Haberler Yaşam Haberleri ZTK grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK grup aşamasına katılacak takımlar
Giriş Tarihi: 3.12.2025 13:32

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor’un doğrudan grup etabında yer aldığı turnuvada, dördüncü tur eleme karşılaşmaları sürüyor. Peki, ZTK grup aşaması kuraları ne zaman,saat kaçta? İşte, grup aşamasında mücadele edecek takımlara dair detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabına adım atılıyor. Toplam 24 takımın yer alacağı bu aşamanın kura çekim tarihi ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Peki, ZTK grup aşaması kuraları hangi gün, saat kaçta yapılacak ve canlı olarak nereden izlenebilecek?

ZTK GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

ZTK GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASINA KATILACAK TAKIMLAR

Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta tamamlanmasının ardından üst tura yükselen 19 takım da belli olacak.

