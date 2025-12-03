ZTK grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK grup aşamasına katılacak takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabına adım atılıyor. Toplam 24 takımın yer alacağı bu aşamanın kura çekim tarihi ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Peki, ZTK grup aşaması kuraları hangi gün, saat kaçta yapılacak ve canlı olarak nereden izlenebilecek?
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta tamamlanmasının ardından üst tura yükselen 19 takım da belli olacak.