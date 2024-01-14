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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Zübeyde Hanım milletin gönlünde yaşıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu önderi Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım vefatının 101. yıldönümünde özlemle anılıyor. Cepheden cepheye koşan bir kahramanın annesi olan Zübeyde Hanım, ömrünün büyük bir kısmını evladına hasretle geçirdi

Zübeyde Hanım milletin gönlünde yaşıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının üzerinden 101 yıl geçti. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, cepheden cepheye koşan oğluna hasret, örnek bir Türk kadını olarak hayat sürdü. Zübeyde Hanım, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde son nefesini verdiği 14 Ocak 1923'ten bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti ve kahraman bir milletin "annesi" olarak hatırlanıyor.

OĞLUNA HASRET BİR YAŞAM
Eğitim öğretimi ve askeri görevleri, ardından Milli Mücadele döneminde oğluna hasret yaşayan Zübeyde Hanım, fedakâr bir Türk kadını olarak dönemin hüzünlü, gururlu ve güçlü kadınları arasında anıldı. Karaman'dan Rumeli'ye göç eden Yörük Türkmenlerinden bir aileye mensup olan Zübeyde Hanım, Selanik'e bir saat uzaklıktaki Langaza'da 1857'de Sofuzade Feyzullah Efendi ile Ayşe Hanım'ın tek kız çocuğu olarak dünyaya geldi. Langaza'da çocukluk ve gençlik yıllarını ailesiyle birlikte geçiren Zübeyde Hanım, iyi bir eğitim almamış olsa da okuma yazmayı öğrendi. Ali Rıza Efendi ile 1870'te evlenen Zübeyde Hanım'ın, sırasıyla Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa, Makbule, Naciye isimli 6 çocukları oldu.

66 YAŞINDA VEFAT ETTİ
İzmir'e 18 Aralık 1923'te gelen Zübeyde Hanım, Latife Hanım Köşkü'nde 28 gün yaşadıktan sonra 14 Ocak 1923'te 66 yaşındayken yaşamını yitirdi. Karşıyaka'daki Ferik Osman Paşa Camii avlusuna defnedildi. İzmir Belediyesi tarafından 1940 yılında son şekli verilen anıt mezarında Zübeyde Hanım, her yıl 14 Ocak'ta hem resmi kurum temsilcileri hem de her yaştan vatandaşlar tarafından anılıyor.

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Zübeyde Hanım milletin gönlünde yaşıyor
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