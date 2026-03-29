Zuhal Kalaycıoğlu’na ‘Herkes haddini bilecek’ sorusu

Adli kontrol kararı ile serbest kalan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Zuhal Kalaycıoğlu ifadesinde şunları anlattı: "Canbay'ı da kızım sayesinden tanıdım. Birlikte müzik yapıyorlardı sonra sevgili oldular. Müzik bahanesiyle Zekeriyaköy'deki evimize arkadaşlarını ve akrabalarını getirmeye başlayınca rahatsız oldum. Bu sebepten de kızım Aleyna ile kavga etmişliğim oldu. Neredeyse her gün kavga ediyorlardı. Ümraniye'deki ofislerinde baktıkları Mokka ve Rio isimli 2 köpekleri vardı. Canbay, ayrılık sürecinde kızımı köpekleri vermemekle tehdit etti" dedi. İfadesinde olay gününü de anlatan anne Kalaycıoğlu, kendisine "Herkes haddini bilecek" şeklindeki tehditkar söylemleri sorulduğunda ise "Bu telefon görüşmesi, olay akşamı oldu. Kızım Aleyna bendeydi, telefonda görüntülü olarak Yalçınay ile konuşuyordu. Konuşma esnasında sesler yükselmeye başlayınca kızımın elinden telefonu alarak "Herkes haddini bilsin" deyip telefonu yüzlerine kapattım. Kimseyi de azmettirmedim. Kubilay'ın ölmesinde veya öldürülmesinde herhangi bir yönlendirmem yoktur. Ben kimseyi tehdit etmedim" savunması yaptı.