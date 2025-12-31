Haberler Yaşam Haberleri Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Ünlü çift ne zaman evlendi?
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Zuhal Topal ve Korhan Saygıner birlikte sahneye çıktı. Gecenin dikkat çeken anları arasında yer alan düet sonrası izleyiciler, çiftin özel hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. Özellikle ünlü sunucunun eşi hakkında “Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne?” soruları gündeme geldi .Peki, Zuhal Topal ile Korhan Saygıner ne zaman evlendi, çocukları kaç yaşında?

Yılbaşı gecesine özel hazırlanan O Ses Türkiye programında Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner ile birlikte sahne alarak izleyici karşısına çıktı. İkilinin sergilediği düet performansı gecenin konuşulan anları arasına girerken izleyiciler ünlü sunucunun eşi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı.Peki, Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne? Ünlü çift ne zaman evlendi? İşte detaylar...

KORHAN SAYGINER KİMDİR?

1976 yılında İzmir'de dünyaya gelen müzisyen Korhan Saygıner, dört kardeşin en küçüğüdür. Korhan Saygıner ilk albümünü 2005 yılında çıkardı. Bu albüm "Yaz Beni" adını taşımaktadır. Korhan Saygıner, 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza attı.

2005 Yılında ilk albümü Yaz Beni ile müzik piyasasındaki yerini almış özellikle İstemiyor ve Yaz Beni şarkıları ile müzik severlerin büyük beğenisini kazanmayı başarmıştır. Ayrıca 6 parça'da bestecilik yönünüde gösteren Korhan Saygıner 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza atmıştır.

En son olarak Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyasına destek amacıyla yaptığı "Bir Işık da Sen Tut" isimli besteyle saygın ödülleri toplayan Korhan, Sezen Aksu'nun unutulmaz "Tükeneceğiz"i ülkemizin önemli yorumcularından Funda Arar ile birlikte seslendirerek de şarkıcılıkta ne kadar iddialı olduğunu göstermiştir.

ZUHAL TOPAL VE KORHAN SAYGINER NE ZAMAN EVLENDİ?

2008 yılında program sunucusu ve oyuncu Zuhal Topal ile nikah masasına oturdu. İkilinin Lina isminde bir kızı var.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır.

