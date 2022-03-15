Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:49Son Güncelleme: 15.3.2022 10:49
Zül Celali Vel İkram Ne Demek? Allah’ın Zül-Celali Vel İkram İsminin Anlamı Ve Fazileti
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Allah’ın isimleri olarak geçen Esmaül Hüsna’yı bilmek insana pek çok fayda sağlayacaktır. Bu bağlamda öncelikle Allah’ın sahip olduğu özellikleri öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu sayede insan yaşayış tarzını öğrenmektedir. Bunun yanında Allah’ın 99 tane ismi bulunmaktadır. Bunlardan biri de alfabetik olarak son sırada yer alan Zül Celali Vel İkram’dır. Peki, Zül Celali Vel İkram ne demektir?
Zül Celali Vel İkram isminin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların yanında Zül Celali Vel İkram isminin faziletleri de bulunur ve bu ismi zikretmenin birçok faydası vardır. Özellikle kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olan demektir. Göründüğü gibi bu sıfat Allah'a aittir.
Zül Celali Vel İkram Ne Demek?
Zül Celali Vel İkram Allah'ın isimlerinden biridir. 99 tane olan bu isimlerin bir diğer adı da Esmaül Hüsna'dır. Bunun yanında bu isimlerin her birinin özel anlamları bulunmaktadır. Zül Celali Vel İkram, büyüklük, ululuk, yücelik, azamet ve yüce anlamlarına gelmektedir. Daha ayrıntılı bir şekilde Zül-Celâli Vel İkrâm anlamı aşağıdaki gibidir:
Bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır.
Bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır.
Kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır.
Dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir.
Hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır.
İnkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.
Ya Zül Celali Vel İkram Esmasının Fazileti
Zül Celali Vel İkram ismi Kur'an'da iki kez Rahman suresinde zikredilmiştir. Bunun yanında bu ismi bazı zamanlarda zikretmenin büyük faydası olacaktır. Bu bağlamda Zül Celali Vel İkram isminin birçok fazileti vardır. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:
Her gün 1100 defa (Yâ Zül Celali Vel İkram) diye okuyan kimseye Cenabı Hak çok büyük bir muhabbet verir. Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi duyar. Cenabı Hak bu kulunun her dua ve ricasını lütfu ile kabul eder. Bütün işleri kolaylaşır.
5 vakit namazdan sonra 1100 kere " Zü'l-Celâl-i Ve'l-İkrâm celle celâlühû " zikrine devam edenin her isteği olur, mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır ve her kes tarafından sevilir.
Her namazdan sonra 1100 defa ya da her gün 1100 defa ya da Pazar günü sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası veya Perşembe günü sabah gün doğarken ve ikindi sonrası ve gece yarısı okunur.
"Yâ Zül Celâli vel ikram" Namaz secdesi yapar gibi secdeye gidilir ve secdede 21 defa " "Yâ Zül Celâli Vel ikram" Okunur. Okuma sonunda istediği şeyi açıkça Mevl'dan istenir de ve bu işleme her gün devam edilirse inşallah isteği yerine gelir.