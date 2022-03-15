Zül Celali Vel İkram Ne Demek? Allah’ın Zül-Celali Vel İkram İsminin Anlamı Ve Fazileti

Zül Celali Vel İkram isminin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların yanında Zül Celali Vel İkram isminin faziletleri de bulunur ve bu ismi zikretmenin birçok faydası vardır. Özellikle kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olan demektir. Göründüğü gibi bu sıfat Allah'a aittir.

Zül Celali Vel İkram Ne Demek?

Zül Celali Vel İkram Allah'ın isimlerinden biridir. 99 tane olan bu isimlerin bir diğer adı da Esmaül Hüsna'dır. Bunun yanında bu isimlerin her birinin özel anlamları bulunmaktadır. Zül Celali Vel İkram, büyüklük, ululuk, yücelik, azamet ve yüce anlamlarına gelmektedir. Daha ayrıntılı bir şekilde Zül-Celâli Vel İkrâm anlamı aşağıdaki gibidir:

Bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır.

Bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır.

Kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır.

Dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir.

Hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır.

İnkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.

Ya Zül Celali Vel İkram Esmasının Fazileti

Zül Celali Vel İkram ismi Kur'an'da iki kez Rahman suresinde zikredilmiştir. Bunun yanında bu ismi bazı zamanlarda zikretmenin büyük faydası olacaktır. Bu bağlamda Zül Celali Vel İkram isminin birçok fazileti vardır. Bunları şu şekilde gösterebiliriz: