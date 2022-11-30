ZULA Sistem Gereksinimleri - Zula Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Zula oyunu oynamak isteyen kişiler, bu oyunun sistem gereksinimleri hakkında da araştırma yapmıştır. Severek oynanan Zula 2015 yılında Türkiye'de üretilmiştir. Zula oyununun popüler olmasında en önemli etkenlerden birisi, diğer bilgisayarların aksine düşük sistem gereksinimleri istemesidir. Bu durumda kullanıcılar, Zula oyunu için minimum sistem gereksinimleri neler soruları önem kazanmıştır. Zula PC kaldırır mı sorusu ise bu durumda kullanıcıların merak ettiği sorular arasında yer alacaktır. Bu oyunun ortalama bilgisayarlarda oynanıp oynanmayacağı sorusu itibariyle Zula kaç GB yer kaplıyor merak edilenler arasında yer almıştır. Zula oyununun kaç FPS olduğu da oyuncular tarafından araştırılmıştır. Peki Zula sistem gereksinimleri neler? Yazımızın devamında sizlerle.

ZULA Sistem Gereksinimleri

Türkiye'nin popüler oyunları arasında yer alan Zula oyununda sistem gereksinimleri çoğu kişi tarafından merak edilmiştir. Diğer oyunlara nazaran Zula oyununun sistem gereksinimlerinin düşük olması, önemli bir ayrıntıdır.

Zula oyununun minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir;

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 32 bit

İşlemci: Çift çekirdekli işlemci 2.4 GHz

Bellek: 2 GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 M320

DirectX: DirectX 9

Depolama: 7 GB

Zula oyununun önerilen sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir;

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 64 GB

İşlemci: Çift çekirdekli işlemci 3.0 GHz

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 520 / Radeon R7 M260

Depolama: 8 GB

Zula PC Kaldırır Mı

Zula oyununda önemli hususlardan birisi de PC kaldırıp kaldırmayacağıdır. Kullanıcılar tarafından da merak edilen bu konu internette de araştırılmıştır. Zula oyunu, minimum sistem gereksinimleri karşıladığı müddetçe her bilgisayarı kaldırır.

Zula Kaç GB Yer Kaplıyor

Zula oyununun kaç GB yer kaplıyor olduğu oyuncular tarafından merak edilmiştir. Zula oyunu, kapladığı 2 GB alan ile bilgisayarınızda çok büyük yer kaplamaz. Bu yapımın minimum sistem gereksinimleri diğer oyunlara göre çok daha düşüktür.

Zula Kaç GB Ram İstiyor

Türkiye'nin popüler oyunları arasında yer alan Zula kaç GB ram istiyor sorusu, oyuncular tarafından araştırılmıştır. Bu durumda Zula oyunu minimum düzeyde 2 GB ram istiyor. Yüksek ram istemeyen oyun bu sebeple tercih edilmiştir.

Zula Kaç FPS

Zula oyunun kaç FPS olduğu sorusu ise bilgisayar oyuncular tarafından merak edilen bir diğer sorudur. Orta ayarlarda oynayabileceğiniz bu oyunda en düşük FPS oranı 60 olarak geçer.