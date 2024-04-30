Haberler Yaşam Haberleri Zümer Suresi 53. Ayet Okunuşu - Zümer Suresi'nin 53. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
Giriş Tarihi: 30.4.2024 10:44

Zümer Suresi 53. Ayet Okunuşu - Zümer Suresi'nin 53. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Zümer Suresi'nin temel konusu Allah ve âhiret inancıdır. Bu çerçevede hiçbir şeyin Allah’a ortak ve denk tutulamayacağı, O’nun mutlak ve eşsiz yaratıcı olduğu belirtilmekte; bu şekilde inanan ve yaşayanların ulaşacağı âhiret nimetlerine ve cennet hayatına dair bilgi verilmektedir. Zümer Suresi 53. ayet okunuşu Allah'ın sonsuz rahmetinden ve affından ümitsizliğe kapılmamamız gerektiğini vurgular. Zümer Suresi'nin 53. ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali Allah, günahları affedendir buyurur.

Zümer Suresi 53. Ayet Okunuşu - Zümer Suresi’nin 53. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Zümer Sûresi'nde göklerde ve yerde Allah'ın birliğini gösteren deliller, mü'minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilmekte; kullar, ölüm gelip çatmadan Allah'a yönelmeye çağrılmaktadır. Zümer Suresi 53. ayet okunuşu günahkarlara teselli ve ümit vermekte olduğunu belirtir. Zümer Suresi'nin 53. ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali e kadar büyük günahlar işleseler de, Allah'ın affından ümitsizliğe kapılmamaları ve tövbe ederek O'na dönmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır.

Zümer Suresi 53. Ayet Arapça Yazılışı


Zümer Suresi 53. Ayet Okunuşu

Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâhi, innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ(cemîan), innehu huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

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Zümer Suresi'nin 53. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

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Zümer Suresi 53. Ayet Okunuşu - Zümer Suresi'nin 53. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
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