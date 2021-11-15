Haberler Yaşam Haberleri Zümra İsminin Anlamı Nedir? Zümra Ne Demek ve Ne Anlama Geliyor?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:47 Son Güncelleme: 15.11.2021 10:47

Zümra İsminin Anlamı Nedir? Zümra Ne Demek ve Ne Anlama Geliyor?

Zümra İsminin Anlamı Nedir? Zümra Ne Demek ve Ne Anlama Geliyor?

İsim seçimi konusunda en önemli kriter taşıdığı anlamdır. Güzel anlamlı bir isim vermek isteyenler bu ismin anlamının evladına özellikler katacağına inanılır. Kız bebekler için anne ve baba adayları Zümra isminin üzerinde de durmaktadır. Günümüzdeki diğer isimlerle karşılaştırıldığında farklı bir yapısı olan ve nadir duyulan bu ismin taşıdığı anlam ise oldukça güzeldir. Sare isminin anlamı nedir sorusuna cevap bularak son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Sare isminin anlamı ne demek ve Kur’an’da geçiyor mu sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. Peki, Sare ismi ne anlama gelir?

Anne ve baba adaylarından bazıları bebeği için farklı isimler araştırmaktadır. Sık duyulan isimleri tercih etmek istemeyen ve daha nadir duyulan bir isim vermek isteyenler Zümra ismi hakkında da araştırmalar yapmaktadır. Zümra isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada akıllara gelen başlıklardan birisidir. Modern isimler kategorisinde de yer alan Zümra isminin anlamı ve bu isme dair merak edilen ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Zümra ne demek, ne anlama gelir ve Kur'an'da geçiyor mu?

ZÜMRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Zümra, günümüzde ender duyulan ve modern isimler kategorisinde yer alan bir isimdir. Farklı bir yapıya sahip oluşu anne, baba adaylarının dikkatini çekmektedir. Sık duyulan bir isim vermek istemeyenler Zümra isminin üzerinde araştırma yaptıktan sonra son karara buna göre verir. Bu noktada en önemli kriter ismin taşıdığı anlamdır.

Güzel, iyi ahlaklı, cesur, yiğit yürekli ve zeki bilgili kadın gibi anlamları taşımaktadır. Türkiye nüfusunda Zümra ismine sahip binlerce kişi yer alsa da diğer isimlere nazaran daha nadir duyulan bir isimdir.

ZÜMRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

İsim seçimi konusunda bir diğer kriter ise Kur'an'da yer alıp, almamasıdır. Bazı bireyler bebeğine Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir isim vermek istemektedir. Zümra ismi ise Kur'an'da yer almamıştır.

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Zümra İsminin Anlamı Nedir? Zümra Ne Demek ve Ne Anlama Geliyor?
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