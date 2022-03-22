Zürafalar Ne Yer, Nerede Yaşar? Zürafalar Kaç Yıl Yaşar Ve Özellikleri Nelerdir?

Geviş getiren memeliler arasında bulunan ve karada yaşayan en uzun canlı olmaları ile dikkat çeken zürafalar, hayvanat bahçelerinde en çok dikkat çeken hayvanlar arasında yer alır. Ormanlar, savanlar ve otlaklarda yaşamayı tercih eden zürafalar otçul hayvanlara örnek olarak verilebilir. Zürafaların genellikle aslan, timsah gibi hayvanlara yem olmamak adına sürü halinde gezdikleri bilinir.

Zürafalar Nerede Yaşar?

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 100.000 ile 150.000 civarı zürafa olduğu tahmin edilir. Bu zürafaların tamamı yaşamlarını Afrika'da sürdürmektedir. Kuzeyde Çad, güneyde Güney Afrika; batıda Nijer ile doğuda Somali arasında bulunan bölgelerde yaşarlar. En çok bulundukları bölge Güney ve Kuzey Afrika'dır. En fazla zürafa popülasyonu bulunan yerler; Kenya (45.000 ), Tanzanya (30.000) ve Botsvana (12.000) dir.

Genellikle Afrika savanlarında yaşayan zürafalar, otlak bölgelerde ve açık ormanlarda da yaşayabilen hayvanlardır.

Zürafalar Ne Yer?

Zürafaların ana besin kaynakları, diğer memelilerin erişemeyeceği yükseklikte bulunan Akasya ağaçlarının yapraklarıdır. Otlak ve ormanlarda yaşamalarının sebebi ise burada bulunan otlar ile besleniyor olmalarıdır.

Zürafalar Kaç Yıl Yaşar?

Karada bulunan en uzun hayvanlar arasında yer alan zürafaların ortalama ömrü 25- 30 yıl kadardır.

Zürafaların Özellikleri Nelerdir?