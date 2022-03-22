Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:51Son Güncelleme: 22.3.2022 15:52
Zürafalar Ne Yer, Nerede Yaşar? Zürafalar Kaç Yıl Yaşar Ve Özellikleri Nelerdir?
ABONE OL
Yıllardır, uzun boyunları ve evrimsel sürece dair destekleri ile dikkatleri üzerlerine çeken zürafaların sahip olduğu pek çok değişik özellikleri bulunur. Ayakta uyuyabilmeleri, uzun ve sert dilleri, zayıf ses tellerinin bulunması zürafaların özelliklerindendir. Nesillerinin tehlikede olması nedeniyle koruma altına alınması gereken hayvanlar arasında yer alan zürafalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireyler bu hayvanların nerede yaşadıklarını, nasıl beslendiklerini ve kaç yıl yaşadıklarını bilmek isterler.
Geviş getiren memeliler arasında bulunan ve karada yaşayan en uzun canlı olmaları ile dikkat çeken zürafalar, hayvanat bahçelerinde en çok dikkat çeken hayvanlar arasında yer alır. Ormanlar, savanlar ve otlaklarda yaşamayı tercih eden zürafalar otçul hayvanlara örnek olarak verilebilir. Zürafaların genellikle aslan, timsah gibi hayvanlara yem olmamak adına sürü halinde gezdikleri bilinir.
Zürafalar Nerede Yaşar?
Dünya üzerinde yaklaşık olarak 100.000 ile 150.000 civarı zürafa olduğu tahmin edilir. Bu zürafaların tamamı yaşamlarını Afrika'da sürdürmektedir. Kuzeyde Çad, güneyde Güney Afrika; batıda Nijer ile doğuda Somali arasında bulunan bölgelerde yaşarlar. En çok bulundukları bölge Güney ve Kuzey Afrika'dır. En fazla zürafa popülasyonu bulunan yerler; Kenya (45.000 ), Tanzanya (30.000) ve Botsvana (12.000) dir.
Genellikle Afrika savanlarında yaşayan zürafalar, otlak bölgelerde ve açık ormanlarda da yaşayabilen hayvanlardır.
Zürafalar Ne Yer?
Zürafaların ana besin kaynakları, diğer memelilerin erişemeyeceği yükseklikte bulunan Akasya ağaçlarının yapraklarıdır. Otlak ve ormanlarda yaşamalarının sebebi ise burada bulunan otlar ile besleniyor olmalarıdır.
Zürafalar Kaç Yıl Yaşar?
Karada bulunan en uzun hayvanlar arasında yer alan zürafaların ortalama ömrü 25- 30 yıl kadardır.
Zürafaların Özellikleri Nelerdir?
Soyu tükenmemiş hayvanlar arasında karada yaşayan en uzun memeli hayvan zürafadır.
En belirgin özelliği oldukça uzun olan boynu ve bacaklarıdır. Tüyleri krem üzerine siyah kahverengi beneklidir.
Zürafagiller familyasına ait olan zürafalar, çift toynaklı memelilerdir.
Derileri ve beneklerinin renk ve şekillerine göre 9 alt türü bulunur.
Toplu olarak yaşarlar ve büyük sürülerdir.
Erkekler boyunları ile yaptıkları dövüşler sayesinde sosyal hiyerarşiyi sağlar. Baskın olan erkekler dişiler ile çiftleşmeye hak kazanırlar.
Yavru bakımlarından yalnızca dişi zürafalar sorumludur.
Erkek zürafaların boyu 4.4 metre ile 5.5 metre arasında değişir ve ağırlıkları yaklaşık olarak 1.5 tondur.
Dişi zürafaların boyu ise yaklaşık 4 ile 5 metre arasındadır ve erkek zürafalara göre daha hafiftirler.
Kayda geçmiş olan en uzun zürafa 5.92 metredir ve ağırlığı 2 tondur.
Hem dişi hem erkek zürafaların boynuzları bulunur. Boynuzlar kemikleşmiş kıkırdak yapısındadır.
Yaklaşık 35- 40 santimetre uzunluğunda siyah dilleri bulunur.
Erkek zürafalarda orta hörgüç bulunur.
Günde yaklaşık 1 saat uyurlar.
Gebelik süreleri yaklaşık 14 aydır.
Doğan yavru sayısı genellikle 1 tanedir. Yeni doğan zürafanın boyu yaklaşık 1.8 metre ve ağırlığı 45- 68 kilogramdır.
Akasya ağacının yapraklarının bol su içermesi nedeniyle zürafalar uzun süre susuzluğa dayanabilirler. Çok susadıklarında bir göl ya da akarsuya eğilmeleri gerekir bu durum ise zürafaları timsah gibi hayvanlara yem etmiş olur. Bu nedenle zürafalar su içmeye sürü halinde giderler.
Eğer su kaynağına erişimde bir tehlike bulunmazsa bir günde 38 litre kadar su içebilirler.
Zürafa nesli, dünya üzerinde tükenmekte olan ve koruma altına alınması gereken bir türdür.