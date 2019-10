Manyağın biri "Leonardo da Vinci'nin Türk olduğu" iddiasını ortaya atmış.

Aslında 1932 Türk Tarih Kongresi kararlarına göre haklı sayılır: Çünkü kurultay kararıyla bütün dünya Türk'tür. Mikene kralı Agamemnon bile Türk değil midir? Troya kralı Priamos da öyle. Türk Türk'e saldırmış, ne ayıp...

Fakat biliyorsunuz, Leonardo eşcinseldi. Bizden eşcinsel çıkmaz. Rahmetli Zeki Müren uzak bir galaksiden gelmişti, asıl adı Zek Mur.

Benim kafam karıştı... Bu adam Türk mü, değil mi? (Amboise şatosunun bahçesinde üstadın mezarını ziyaret etmişliğim vardır. Türk olduğunu bilseydim Fatiha okurdum.)

İddiayı ortaya atan sanat tarihçisi Simon Hewitt, Leonardo kızıl saçlı olduğu için onun "Hazar Türk'ü" olduğunu ileri sürüyor.

Böylece biz de kızıl saçlı olduğumuzu öğrenmiş olduk. Aynalar yalan söyler...

İyi ama Hazarlar da Musevi değiller miydi?

Hatta Arthur Koestler, onların şu ünlü "on üçüncü kayıp kabile" olduklarını söylemişti...

Ezcümle, bu adam Türk müdür değil midir?

Bunu sorarlarsa şöyle cevap veriniz: Öyle olsa ne olur, böyle olsa ne fark eder? Adam beş yüz yıl önce uçak ve denizaltı tasarımı yapmış, siz ona bakın.

***

Dedim de... Ünlü dilbilimci Nicholas Ostler'in o muhteşem kitabı "Empires of the Word"ü yeniden okuyordum... ("World" değil, "word"... Ostler kelime oyunu yapıyor.)

Tuğla gibi bir kitaptır ama bir polis romanı kadar sürükleyicidir.

İçinde hemen her dilden örnekler vardır.

Elbette Hititçe ve Sümerce de.

Bunlar da Türk'tü ya...

Size iki örnek sunayım, kendiniz karar verin.

Önce Hititçe bir paragraf:

"Abuyamakan ina kur Mitanni... Kuit anda aşanduleşket naşkan... Aşanduli anda iştantait şa utu... Arinnamakan gaşanya ezen... Şakuwandareşkir..."

Mis gibi Türkçe.

Gene mi ikna olmadınız?

O zaman bir de şu Sümerce metni okuyunuz:

"Kingia kan dugut şu... Numundangigi en kulabake ime şu... Binra inim dubgim bingub ubta inim... İma gubu nubtagala..."

Buna Türkçe değil diyenin ben cumhuriyetçiliğinden şüphe ederim.

Öptüm sizi Muazzez Hanım.

***

SEN DE AZICIK TARİH OKUSAN

"Demokrasinin sunduğu imkan ve araçları kullanarak tek adam-tek parti devleti rejimini inşa etmek kimsenin aklına gelmemiştir."

Kemal Kılıçdaroğlu