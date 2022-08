Böyle bir salak muhabbeti varmış, farkında değildim.

Gerçi Cem Yılmaz gırgırını yapmıştı ama bir anlam verememiştim...

Bu muhabbet, özellikle kıt eğitimli ve kıt akıllı genç hanımlara yönelik.

"Evrenden" istemece!

Anlaşılan burjuva karıları pilates, yoga ve çömlekçilik kursuyla yetinmeyecekler...

Sevgili evren, kalçamın yağlarını nasıl eritebilirim?

Sevgili evren, burnum çok büyük, küçültebilir misin?

Sevgili evren, bana bir pırlanta yüzük, bir de SUV araba...

Sevgili evren, bir an önce zengin bir koca...

Geçenlerde YouTube'da boy gösteren bir hanım da, "Saat tam 21.37'de aya bakın ve dileğinizi söyleyin" diyordu...

Bir de "paganizme" yöneliyorlar!

Yunanistan'da "Atalarımızın dinine dönelim" deyip on iki tanrıya tapan manyaklar var ya, onun gibi. (Müzikleri güzeldir, "Daemonia Nymphe" topluluğunu dinleyiniz.) Ama bu da bir din. Komünizm'in de bir din olduğu gibi.

Bir ara da "Selena'cılar" vardı, Venüs gezegeninin arkasına saklanan Selena adlı bir uzay gemisiyle iletişim kuruyorlardı... "Alfa beta kodundan omegayla görüştüm" falan diyorlardı... "Uzaylılar niçin Yunan alfabesini kullanıyorlar?" diye sormuştum, cevap yoktu.

Çeşit çeşit manyak var, kimseye zarar vermedikleri sürece sakıncası yok ama bunlar kendi kendilerine zarar vermeye başlamışlar.

"Kişisel gelişim" genel başlığıyla pazarlanan bu zırvalar, kişiyi geliştirmek bir yana, berbat ediyor.

Evrenden istiyorlar, evrenden havalarını alınca da bunalıma giriyorlar.

Kişiliğin güçlüyse mesele yok, bir süre oyalanır, güler geçersin. Zayıf bir kişiliğe sahipsen yandın.

Hani şu çocukları intihara yönelten sapığın eline düşenler gibi... Mavi bilmem ne...

Sen en iyisi gene varoş magazinine takıl abla...

Orada kafayı yemezsin, pek pek kıskançlıktan çatlarsın, o kadar.

Ya da, madem her şeyi evrenden istiyorsun, bir de Kenan Evren'i dene!

Bakalım sana dayaktan, işkenceden, Filistin askısından. elektrikli coptan başka bir şey verebiliyor mu?

***



KENDİSİ ÇOK İYİ BİLİR

"Kendi tarihinizi iyi bilmeniz lazım."

(Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara...)