"Teyakkuz halini gevşetmemeliyiz, Covid-19 bitse bile başka bir pandeminin çıkması her an için mümkün..."

Bu cümleyi Sağlık Bakanımız Koca'nın birkaç gün önceki açıklamalarından aldım.

Cümledeki teyakkuz halinin kalıcı olacağına dair işarete dikkat...

Başka bir pandeminin çıkacağı uyarısına dikkat...

Ve "her an için" vurgusuna dikkat...

Malum, bu uyarıları "yeni düzen"e uyan birçok epidemiyolog ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri de yapıyor.

***

Peki "" diye sormayacak mıyız?Yeni pandemilerin eli kulağında olduğunu söyleyenler çok bilimsel bir zeminden konuşuyor gibiler ama bu tezin altını dolduran tek bir bilimsel makale, tek bir ikna edici bilimsel çalışma yok! (Bu sözlerin yakıtı hep Gates Vakfı öngörülerinden geliyor.)İşin en garip yanı bu.Mantıksız görünüyor ama varsa bir mantığı işte o zaman eyvah!

***

Yeri gelmişken...Hani 1918'deki'nin örnek gösterilmesine burada ve sosyal medyada yaptığım itirazları hatırlatıp sözü çok değer verdiğim psikanalist ve düşünür'a getireyim..."İnsan Neden Hasta Olur?" başlıklı kitabın da yazarlarından olan Leader'la geçen ay yapılmış bir söyleşide şöyle bir bölüm vardı."Dedelerimiz ve ninelerimizden o döneme ait hikayeler işitmiş olabiliriz.Amerikan tarihinin en çok satan yedi kitabını inceleyen Alfred Crosby, bunlarda İspanyol Gribi'nden bahseden sadece tek bir cümle tespit edebilmiştir."Yani bana inanmayan Harvard'lı ünlü tarihçi Alfred W. Crosby ve Darian Leader'a inanabilir...Amaben almayayım, hiç zorlamayın!

***

Bana ayrılan yer yine yetmedi...Lakin şunu bir daha yazayım...Her pandemi aslında bir ""nin vitrinidir.Her pandemi yeni bir toplumsal disiplin, yeni ayrımcılıklar, yeni ""lar, yeni "" demektir.Hatırlatın da sonra bununla ilgili tarihi örneklerden bahsedeyim.