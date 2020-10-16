Haşmet Babaoğlu 'Niye pandeminin biri bitince diğeri başlasın?'
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Haşmet Babaoğlu'nun 16.10.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...