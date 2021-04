Hani bazen sorarız ya, "Nasıl oldu da hızla bu noktaya geldik?" diye... Konumuz global gelişmelerin burnumuzun dibine kadar gelip hayatımızı yönlendirmesiyse, bir örnekle anlatayım: Yarım milyon takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni var. Sokak lezzetlerini anlatır; kebapları yuvarlar, beyin söğüş oldu mu gözü döner, burgerleri anlatırken ağzından sular akar. İnsan bakarken her seferinde "Bu kadar da ballandırmak edepsizce sanki" diye düşünür. Fakat geçen gün baktım, yeni açılan "vegan kasap"ın görüntülerini koymadan yapamamış! Diğer yeme içme fenomenleri de öyle. Hatta bazıları şimdiden vejetaryen oldu, veganlığa alıştırma yapıyor. Yani "trend"leri hiç hafife almayın! Sosyal modalar, yükselen eğilimler dediğimiz olgular aslında zihinleri kuşatan ordular...

Malum, ettüketiminin atmosferinısınmasına yol açtığına karar verildive et endüstrisinin idam kararı yazıldı.Lakin tüketicinin et talebinin öyle kolaykolay geriletilemeyeceği anlaşıldı. Şimdi Imperial College 'den birtakımbilim insanları açık açık "Et endüstrisinidurdurup tüketicinin talebine yön değiştirmeninalmaktır" diyorlar. Politikacılarıikna ederler mi? Pandemi sürecindegördük, ediyorlar.

Tarihsel tabloyu et üzerinden şöyle özetleyebilirim...Küçükbaş hayvancılığın öldürülmesi ve büyükbaş hayvancılığın devasa bir endüstriye dönüşmesi...Et tadının fantezileştirilmesi; "dry beef" lokantaları, yerlerinden kıpırdamadan beslenen ve masaj yapılan sığırlar, vd...Etin "suçlu" ilan edilmesi, vegan ideoloji ve beslenmeyle bağlantılı yeni mistisizmler...

