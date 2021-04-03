Hani bazen sorarız ya, "Nasıl oldu da hızla bu noktaya geldik?" diye... Konumuz global gelişmelerin burnumuzun dibine kadar gelip hayatımızı yönlendirmesiyse, bir örnekle anlatayım: Yarım milyon takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni var. Sokak lezzetlerini anlatır; kebapları yuvarlar, beyin söğüş oldu mu gözü döner, burgerleri anlatırken ağzından sular akar. İnsan bakarken her seferinde "Bu kadar da ballandırmak edepsizce sanki" diye düşünür. Fakat geçen gün baktım, yeni açılan "vegan kasap"ın görüntülerini koymadan yapamamış! Diğer yeme içme fenomenleri de öyle. Hatta bazıları şimdiden vejetaryen oldu, veganlığa alıştırma yapıyor. Yani "trend"leri hiç hafife almayın! Sosyal modalar, yükselen eğilimler dediğimiz olgular aslında zihinleri kuşatan ordular...
***Çok haince işler planlanıyor ve yazık ki bu planlar sırtını bilime yaslıyor. Malum, et tüketiminin atmosferin ısınmasına yol açtığına karar verildi ve et endüstrisinin idam kararı yazıldı. Lakin tüketicinin et talebinin öyle kolay kolay geriletilemeyeceği anlaşıldı. Şimdi Londra Imperial College'den birtakım bilim insanları açık açık "Et endüstrisini durdurup tüketicinin talebine yön değiştirmenin en kestirme yolu, et fiyatlarını aşırı pahalı hale getirecek tedbirler almaktır" diyorlar. Politikacıları ikna ederler mi? Pandemi sürecinde gördük, ediyorlar.
***Tarihsel tabloyu et üzerinden şöyle özetleyebilirim... "Eski/geleneksel dünya"dan modern dünyaya giriş: Küçükbaş hayvancılığın öldürülmesi ve büyükbaş hayvancılığın devasa bir endüstriye dönüşmesi... Modern dünyanın postmodern tasarımı: Et tadının fantezileştirilmesi; "dry beef" lokantaları, yerlerinden kıpırdamadan beslenen ve masaj yapılan sığırlar, vd... Modern dünyanın tasfiyesi "yeni dünya düzeni"ne geçiş: Etin "suçlu" ilan edilmesi, vegan ideoloji ve beslenmeyle bağlantılı yeni mistisizmler...
***Türkçe rap dinliyorum son zamanlarda... Keyif alıyor muyum, alıyorum... Elbette eskiden Sagopa dinlediğim dönemlerdeki gibi "derin" bir zevk değil bu... Bu türün kendine özgü düşünme ve sorgulama iştahı yerini çoktan uyduruk isyankârlık gösterilerine bıraktı. Spotify'ın yerli rap listelerinde de problem var. Müptezeller ve muhalifler hep önde, adam gibi rap'çiler listelerde görünmüyor iddiası yabana atılır gibi değil.