Koşar gibi yürümenin marifet olduğuna inandırdıklarında ("Aman efendim, ona tempolu yürüyüş diyorlar!"), hele yaşı ve fiziğini müsait sananları koşturmaya başladıklarında anlamalıydık ki, bizi "insan" olmaktan çıkartacaklar!.. Boş yere biyoteknoloji, dijitalizasyon gibi şeylere takılıyoruz. Zihnimizi çok daha kolay yollardan ve çoktan çaldılar. Bir yerden bir yere ulaşmak için yürüyen insan gidip yerine "yürüyüşe çıkan insan" geldiyse, zaten çoktan dönüştük demektir.

***

İnsan yürürken düşünmediklerini düşünmeye, görmediklerini görmeye başlar. Hâlâ bu hâl içerisinde yürümekte ısrar edenler ne güzel direniyorlar!.. Bakıyorum da, Kovid'in havası sönünce Hürriyet başyazarıyeniden yürüyüş önerilerine döndü. Sürekli vurguluyor: "Kaç adım attığınız, ne kadar mesafe kaydettiğiniz kadar önemli bir parametre daha var: Tempo!" Soruyorum size: Bu yürüyüş müdür? Ha, şimdi diyeceksiniz ki,Eh, hep öyle oluyor: Sağlık geliyor, insan gidiyor...

***

Şu parti bukadar, o parti bu kadar oyu alır. Şu yükselişte,bu düşüşte... Medyatik oyalanmaca işte! Lakinşunu bilelim; anketlerde gördüğümüz şey seçmendavranışı değil, seçmenin güncel tutumlarıdır."Öngörülemeyenler" kitabının yazarı, eğilimleraraştırmacısıçok doğru birnoktanın altını çizdi geçen gün: "Tutum başka,davranış başka. Katılımcı mesaj verebilmek içinanketöre tutumlarını belirtiyor ama davranışlarıbu olmayacak.O yüzdenveri olarak ciddiye almayın."

***

Geçen gün "The Worst Person in The World" filmini izlerken düşündüm de... Yaşarken sevmeyi, alışkanlığı, şefkati, kopuşu ve bağlanışı, sonra ayrılığı ve daha birçok şeyi "tecrübe" ediyoruz.O zaman anlıyorsak ki, fena sevmişiz, basbayağı sevmekmiş, işte bu güzel!

***

Köşe yazım için haftalar önce et fiyatlarına baktığımdan beri Google'da hangi sayfayı açsam karşımaçıkıyor. Sayfanın dört bir yanı bunlarla doluyor. Vejetaryen olmama ramak kaldı!olmanın bu seviyesi kafama dank ettiğinde, nereye kaçacağımı şaşırıyorum.