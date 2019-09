Yerel seçim sonuçları ve özellikle İstanbul Belediye Başkanlığını büyük farkla İmamoğlu'nun kazanması, CHP'lileri coşturdu... Bu coşkunluk her akşam televizyonlardaki tartışma programlarına yansıyor. CHP'yi temsil eden isimler, Cumhurbaşkanlığı sistemine nasıl son vereceklerini ve eskiye nasıl döneceklerini köpürte köpürte anlatıp duruyorlar.



Meğer neymiş...

Meğer bu eski zamanlarda çok mutluymuşuz. her 10 yılda bir darbe olması veya tüm ihracatımızın petrol ithalatımıza yetmemesi falan özlenecek durumlarmış. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Beştepe'ye davet edip onun kafasına bir Anayasa kitapçığı fırlatsaydı, CHP'nin geçmişe duyduğu özlem biraz olsun tatmin bulur muydu?



Hangi mehtap?

Ne yapalım ki biz böyleyiz işte... Yesari Asım Arsoy'un birbirinden değerli nice bestesi var ama sadece "Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık" şarkısı çalınınca hepimiz katılabiliriz buna... Acaba bunun sebebi, bilinmeyen bir geçmişte biz Türklerin de aya yolculuk yapabildiğimizi düşünmemiz midir? Böyle bir şey olduysa herhalde bu Cumhurbaşkanlığı sisteminden de, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete girmesinden de çok önce, ya parlamenter sistemde ya da CHP'nin tek parti yönetiminde gerçekleşmiştir. Bu şarkıdaki "Mehtap"ın bestekar Yesari Asım'ın hayalindeki parıltılı bir platform olabileceği ihtimalini pek düşünmeyiz.



Ölçü kaçıyor

Kısacası CHP'nin ileri gelen ve ileri giden sözcülerinin televizyon tartışma programlarında gerçek gündemi köpürtme çabalarının ölçüsü kaçmaktadır. Çünkü toplumun büyük çoğunluğu dün ile bugün arasındaki farkı görüyor. "Boğaz'a köprü yapılacağına Zap nehrine köprü yapılsın" içerikli CHP savlarını ya da "Döviz israfı olur" gerekçesiyle televizyonun Türkiye'ye 30 yıl gecikme ile gelmesinin sorumlularını sanki hiç mi yaşamadık? "CHP bizim oylarımızla Batı'da seçim kazanacak" diye kabaran HDP'liler de, tek parti döneminde kimlerin oylarıyla kimlerin neler yaşadıklarını unutmuş olabilirler.

Unutmayalım ki sadece hava araçları insansız olabiliyor. İnsanlar ise 17 yıldır Türkiye'nin yönetimini kime teslim ettiklerini öyle iyi biliyorlar ki...