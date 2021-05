Her konuda olduğu gibi Kovid- 19 salgınına karşı alınan önlemlerde de ulusal düşünce birliği aramak yersizdir. Çevrenizdeki insanlarla konuşun, ne demek istediğimi anlarsınız...



Korkanlar

Bir kesim bu salgından ölesiye korkuyor. Tam kapanma falan olmasa da evden çıkmaya niyetleri yok. Çocuklarını da büyüklerini de görmek istemiyorlar. Kendileri dışındaki her insanı ve her canlıyı salgını kendilerine taşıyacak olan objeler şeklinde görüyorlar. Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan radikal önlemlerden mutlu oluyorlar.



Komplo teorisyenleri

Bir diğer kesime göre bu hastalık zaten belirli merkezler tarafından laboratuvarda üretilmiş bir tehdittir. Bunu üretenlerin amacı, dünyayı esir alıp sonunda dünya nüfusunu azaltmaktır. Zaten bu salgında zenginler daha zengin, yoksullar da daha yoksul olmuşlardır. Bu kesime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da global güçler tarafından kuşatılmıştır. Kapanma önlemleri, esnafı ve orta ölçekli işletmeleri çökerttiği için AK Parti bunun sonucunu seçimlerde görecektir.



Ilımlılar

Ilımlı düşünen bir kesim ise olaylara daha mantıklı ve istikrarlı düşünerek yaklaşıyor. Örneğin, bunlar maskeye karşı değiller ama "Açık havada maske yarar yerine zarar getirir" diyorlar. Aşı konusunda kesinlikle negatif değiller ama aşının hangi ülkede üretildiğini sorguluyorlar. Bilim Kurulu üyelerinin ve Sağlık Bakanı'nın, siyasetin iplerini ellerine geçirmeleri bu kesimi öfkelendiriyor.



Çoğulcu demokrasi

Ulusal siyasi düşüncenin Kovid- 19 karşısındaki bölünmelerini görmemek imkânsızdır. Bu tablo aynı zamanda çoğulcu demokrasinin seçmen tabanının bir konudaki bölünmüşlüklerini de yansıtıyor. 18 yıldan beri bu farklı görüşleri bir noktada birleştirip her seferinde seçim kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısının çapı da herhalde bu tabloyla ortaya çıkıyor.