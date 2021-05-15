Video Haber Mehmet Barlas | Kovid-19 salgınında da, başka konularda da ulusal düşünce birliği pek bulunmaz

Mehmet Barlas | Kovid-19 salgınında da, başka konularda da ulusal düşünce birliği pek bulunmaz

Mehmet Barlas | Kovid-19 salgınında da, başka konularda da ulusal düşünce birliği pek bulunmaz
15.05.2021 | 09:21

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Mehmet Barlas'ın 15.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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