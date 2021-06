Bu Kovid-19 salgını üzerinde oluşturulan komplo teorilerinin başında, dünya nüfusunun bilinçli şekilde azaltılmasının amaçlandığı iddiası da var. Bill Gates'in adının belki de haksız yere kullanıldığı bu tür iddialara göre Kovid- 19'un Çin'de üretildiği laboratuvar da, buna karşı üretilen aşılar da bir büyük oyunun parçaları olabilir. Nihai amaç belki de insanların bu aşılarla kısırlaştırılmalarıdır.



ÇİN'DE SONUÇ ALINMIŞ

Söz konusu komplo teorilerinin doğrulukları ya da yanlışlıkları belirli süre sonunda anlaşılacaktır. Ancak şu andaki bazı gelişmeler, bu nüfusu azaltmaya dönük projelerin gerçekliği konusunda adeta işaretler veriyor. Mesela, 1950'lerden beri nüfus artışından korkan ve çocuk sahibi olma konusunda sınırlamalar getiren Çin, nüfusun azalmasından ötürü adeta panik yaşıyor. Sonuçta Çin hükümeti, aile başına iki çocuk sınırını kaldırdı. Artık çiftler üçüncü bir çocuğa sahip olabilecekler.



ÜÇ ÇOCUK SERBEST

Bu çarpıcı karar, dünyanın en kalabalık ülkesinde doğum oranında keskin bir düşüş olduğunu ortaya çıkaran son on yıllık nüfus sayımının sonuçlarının yayınlanmasından birkaç hafta sonra geldi. Komünist Parti'nin siyasi bürosunun Başkan Şi Cinping başkanlığındaki bir toplantısında, "yaşlanan nüfusa yanıt olarak, bir çiftin üç çocuğu olmasına izin verildi". Mayıs ayı başında, 2020 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçları Çin nüfusunun beklenenden daha hızlı yaşlandığını ortaya koymuştu.



ARTIŞ AZALIYOR

Çin'de 2020'de yaklaşık 12 milyon bebek dünyaya gelirken doğumlar önceki yıla göre yüzde 18 azaldı. Çin'de giderek azalan doğum oranını desteklemek üzere ebeveynlere her yeni doğan bebek için 1 milyon yuanlık (156 bin dolar) yardım verilmesi teklifi de en çok tartışılan konulardan biri olmuştu. Özellikle Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da tartışılan bu teklif için birçok Çinli mevcut durumda bu yardımın çocuk eğitimi için yeterli olmayacağını ifade etmişti.