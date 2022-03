Şu anda ilkesel bir söylem şart. Buna göre Ukrayna'nın bütünlüğüne durup dururken saldıran Putin'i haklı bulmak mümkün değil.

Putin'i kınıyorum. Ama bu Rusya ile aramızın açılmasını desteklemek ya da Rusya'yı düşman olarak görmek anlamına gelmemeli.

Çok karmaşık bir durum, anlaşılması da çok zor.



PUTİN'İN İMAJ SORUNU

Putin, Ukrayna'ya saldırı kararı verirken bu kadar uzun süreceğini ve böylesine engellerle karşılaşacağını düşünmemiş miydi?

Oysa Putin çok tecrübeli, çok hesapçı bir adam.

Ama imajı bu savaş bitene kadar yerle bir olacak gibi görünüyor.



UKRAYNA HÂLÂ DİRENİYOR

Düşünün ki elinde nükleer silah olmayan, doğru dürüst ordusu bulunmayan Ukrayna 8 gündür direniyor. Hem de çok ciddi biçimde...

Demek ki bundan sonra bir ülke, başka bir ülkeye tecavüzü düşündüğü zaman aklına bugünkü sahneler gelmeli.



ZELENSKİ FAZLA BÜYÜTÜLÜYOR

Ancak Ukrayna'nın şu an bağımsızlığını temsil eden Zelenski'nin önemli bir devlet adamı olmadığı da kesin.

Şartlar onu buraya getirmiş. Bu arada acaba direnişe zorlamak için vatandaşlarına zorbalık da yapıyor mu?

Zelenski yasakladığı için Ukrayna'da erkeklerin eşleriyle birlikte yurtdışına çıkabilmeleri mümkün değil.

Çok zavallı ve acıklı bir durum.



HANGİSİ GİDECEK?

Bir yanda Putin'in arkasındaki koca Rusya, bir yanda Zelenski'nin elindeki kural dışı savunma yöntemleri.

Yani bu iş artık bitmeli. Bu savaş Putin'in de sonunu getirebilir, Zelenski'nin de.

Hem bahtsız Ukrayna'nın çoluğuna çocuğuna yüreğimiz yanarak sabır diliyoruz hem de bu savaşın daha fazla uzamamasını istiyoruz.