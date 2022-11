Rusya Devlet Başkanı Putin, dün başkent Moskova'da, ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarına katılan askerlerin anneleriyle buluştu. Putin, bugün Rusya'da kutlanan "Anneler Günü" öncesindeki buluşmada, "Oğulları çatışma bölgesinde olan Rusya'daki diğer birçok anne için elbette Anneler Günü, mutlu bir gün olmayacak. Çünkü bir anne için oğlu kaç yaşında olursa olsun çocuğudur. Bilmenizi isterim ki, bizzat ben ve devletin tüm yönetimi acınızı paylaşıyoruz" dedi.

Putin'in düzenlediği bu toplantı, Rus ordusunun başlatacağı büyük askeri operasyonun psikolojik hazırlığı olarak yorumlandı.



TSK EMİR BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bir kara harekâtına hazırlandığı artık herkesin bildiği bir sır. Suriye ve Irak'taki PKK unsurları, operasyonun hedefi olacak. Türkiye'nin sınırında ihtiyacı olan güvenlik şeridinin tamamlanması asıl amaç. Bugün Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Yani kara harekâtı için bütün hazırlıklar tamam ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri bekleniyor.



'TATLI!' REKABET

Kazanmadıkları seçimi paylaşamayan altılı masada huzursuzluk artarak devam ediyor. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı TV programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmemesi gerektiğini, bunun sağ seçmende bir "kaygı" oluşturduğunu söyledi.

Buna cevap, başka bir TV programında CHP'li Engin Altay'dan geldi. Altay katıldığı programda, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğini söyleyerek, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha, bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz" dedi.

Buna cevap yine İyi Partili Ağıralioğlu'ndan geldi ve "Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İyi Parti'deyiz. Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz" dedi.

Yani anlayacağınız, altılı masanın Kılıçdaroğlu ile Akşener ayakları "tatlı!" bir rekabet içindeler. Rekabetleri o kadar tatlı ki şimdilik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bile unutmuş durumdalar.