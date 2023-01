Dün "Türkiye Yüzyılı"nın ilk mesai günüydü. Büyük umutlarla yeni bir yıla başladık. Günün sabah saatlerinde yeni yılın ilk müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İhracatta bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 2022 yılı ihracatımız yüzde 12.9 artışla 254.2 milyar dolar oldu. Doların uzun süredir sabit tutulduğu bir dönemde böyle bir rekorun gelişi çok anlamlıydı.

Tüm dünyada enerji sıkıntısı yaşanırken Türk sanayiinde böyle bir sıkıntı yaşanmadığı gibi enerji fiyatlarında da indirime gidilmesi büyük sürpriz oldu. İhracattaki artışta savunma sanayiindeki büyük gelişmelerin elbette katkısı oldu. Bu katkının 2023 yılında artarak devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kadrosu ekonomiye yoğun şekilde el atmış durumda. Bunu her gün yapılan müjdelerden hissedebiliyorsunuz. Sadece sanayicinin ve turizmcinin büyümesi ön planda tutulmuyor. Büyümeden toplumun her kesiminin yararlanması hedefleniyor. Bunun için halkın kronikleşmiş tüm sorunlarına çözüm bulunuyor: "3600 ek gösterge... EYT... Asgari ücret... Taşeron işçiler vs. gibi."



ABD DESTEKLİ PKK/YPG'NİN SUİKAST TİMİ YAKALANDI

Tüm bunlar yaşanırken asla rehavete kapılmamalıyız. Çünkü Türkiye'nin huzur bulmasını istemeyenler her zaman var olacak. Bunlar günümüzde "sözde müttefikimiz" ABD'de konuşlanmış durumda. CIA'ya yakın medya kaynaklarında Türkiye'deki seçimler yaklaştıkça bazı karanlık planların da devreye sokulacağı açık açık yazılıyor.

Suriye'de üslenen PKK/YPG, ABD tarafından desteklenerek kenarda hazır tutuluyor. Dün AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik bir suikast girişimi istihbaratın başarılı bir operasyonuyla engellendi. Yakalanan 2 suikastçı, tahmin edeceğiniz gibi PKK/YPG terör örgütü üyesiydi. Seçim sürecinde tüm güvenlik güçlerimize büyük görev düşüyor. Teröre ve destekçilerine asla nefes aldırılmamalı.

ABD sadece Suriye sınırımızda değil, Ege'de de Türkiye'yi rahatsız ediyor. Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Ege adalarını silahlandırmaya devam ediyor. Bir de ABD istihbaratı tarafından yönetilen FETÖ'cüler var. Onlar da Erdoğan'ın tökezlemesi için pusuda bekliyor.

2023 seçimleri sıradan bir seçim olmayacak. Bu seçimin "küresel güçler ile ulusal/yerel güçler arasında geçeceği" artık çok açık. Küresel güçler hedefine ulaşmak için her yöntemi kullanmaktan çekinmeyecektir. Geçmiş tecrübelerimiz bunu bize gösteriyor. Hem devletimiz hem de vatandaş olarak çok dikkatli olmalıyız.