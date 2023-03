Depremin ilk günlerinden itibaren seçimlerin kasım ayına erteleneceği söylentileri dolaşmaya başlamıştı. Aslında "Erdoğan seçim yapmayacak, seçimden kaçıyor" dedikodusunu henüz aday bile çıkaramayan 6'lı Masa zaman kazanmak için ortalığa sürmüştü. Muhalefet, iktidar kanadından seçimlerin ertelenmesiyle ilgili destek bulamayınca bu kez Bülent Arınç piyasaya sürüldü. O da ısrarla seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söylüyordu. O gün, "Muhalefetle birlikte hareket eden Arınç ne diyorsa AK Parti tersini yapmalı" demiştim.

Dün AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda tarihi bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta millet gereğini yapacak" diyerek seçimle ilgili son noktayı koydu. Konuşmasını başından sonuna dinledim. Müthiş bir enerji ve özgüven vardı. Pandemi kâbusu, küresel ekonomik kriz, asrın deprem felaketi... Son 2-3 yılda her şey üst üste geldi. Hiç geri adım atmadı. "Biraz nefes almak için seçim tarihini erteler mi acaba?" diye düşünenler çoğunluktaydı. Bu konuda telkinler yapıldığını da biliyoruz. Ama Erdoğan bir an önce seçimleri ülkenin gündeminden düşürmeyi tercih etti. Çünkü yapılacak daha önemli işleri vardı. Deprem bölgesinde 11 il yeniden ayağa kaldırılmalıydı. İstanbul'da 1.5 milyon konutun taşınması gerekiyordu. Ekonomide yaralar sarılmalıydı.

Erdoğan planını yaptı. 1 yıl içerisinde bu meseleler büyük ölçüde çözülecek. Dün de "hodri meydan" diyerek muhalefeti seçim meydanına çağırdı. Ancak 6'lı Masa'nın Türkiye'yi 1 yılda düzlüğe çıkaracak ne bir projesi ne de bunları hayata geçirecek adayı var. Bunların Türkiye'nin meselelerini kavraması 1 yıl sürer. Sonrasında da Hatay Belediye Başkanı gibi geride bir enkaz bırakıp ortadan kaybolurlar. Erken seçime gitmemiz 1 yıl bile sürmez. Peki Türkiye'nin böyle bir zamanı kaybetme lüksü var mı?



AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU ANLAŞTI MI?

Pazartesi günü gerçekleştirilen Akşener ile Kılıçdaroğlu görüşmesinden uzlaşı çıktığı iddia edilmişti. Hatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşılığında tüm icracı bakanlıkların İyi Parti'ye verileceğini söyleyenler bile çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarından adaylık meselesinin hâlâ netleşmediği anlaşılıyor. Bu arada aniden ortalığa çıkan Mansur Yavaş adaylığa göz kırparken, Ekrem İmamoğlu da dün gövde gösterisi gibi bir basın toplantısı düzenleyerek kendini hatırlattı. Bir de Kılıçdaroğlu'nun kenarda beklettiği son kozu İlhan Kesici'yi unutmamak gerekir. Peki Meral Akşener cephesinde durum ne? Dün kameraların karşısına geçen Akşener, "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir" dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Bazıları bu açıklamayı, "Meral Akşener çekiliyor" şeklinde yorumlamış. Ben öyle düşünmüyorum. Akşener, CHP liderini "Kazanamayacağın bir yarışa giriyorsun. Gerçek bir komutan gibi davran ve aday olma" diyor. Kılıçdaroğlu'na kesin gözüyle bakılsa da 13 Mart'a kadar bir aday üzerinde birleşmeleri zor görünüyor.



SON ANKETLER NE DİYOR?

Son olarak da küçük bir not: Deprem sonrasında yapılan son anketlerle ilgili elime bazı veriler ulaştı. AK Parti'nin asrın felaketine rağmen oyunu artırdığı görülüyor. 14 Mayıs'ta muhalefeti çok şaşırtacak bir seçim sonucuyla karşılaşabiliriz. Şimdi çok kritik bir 2.5 aya giriyoruz. Tarihi günler yaşayacağız. Her yönden Erdoğan'a saldıracaklar. Deprem bile onları durduramadı, şimdiden başladılar. Bloomberg'e göre 2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak. Erdoğan da bunun farkında. Erdoğan'ı devirmekten başka hiçbir projesi olmayan 6'lı Masa'ya "millet gereğini yapacak". Hiç kuşkunuz olmasın.