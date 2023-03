Türkiye'de siyaset, Atatürk'ün kurduğu CHP ile PKK'nın siyasi kanadı HDP arasındaki ilişkiye kilitlendi. Meclis çatısı altında buluşan bu iki partinin liderleri arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. İyi Parti istediği kadar inkâr etsin, masanın 7. ayağı artık resmi olarak HDP'dir. Ortada çok açık şekilde anlaşma metinleri ve deklarasyonlar var.

Masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kandil'de hazırlanan ve 2021 yılında HDP tarafından yayınlanan 11 maddelik "Tutum Belgesi"nin altına imzasını attı.

Bir de koalisyon masasında hazırlanan 250 maddelik anlaşma metni var. Anlayacağınız masanın bu anlaşma metnine, Kandil'in 11 maddelik Tutum Belgesi de eklendi. 7'li masanın üyeleri her ne kadar birbirleriyle koltuk kavgası yapsalar da "Türkiye'nin parçalanması, 21 yılda elde edilen kazanımların yok edilmesi" konusunda anlaşmış durumdalar. Anlaştıkları maddeler arasında özerklikten tutun Anayasa'nın değişmez hükümleri ve LGBT dayatması var. Tek itiraf edemedikleri konu, Türkiye'yi küresel efendilerine hangi yöntemle teslim edecekleri.

Bu durumdan sadece İyi Parti'deki bazı isimlerin rahatsız olduğunu düşünmeyin. CHP içerisinde hâlâ az sayıda da olsa ulusalcı ve Atatürkçü isimler var. Bunlar çok rahatsız. Bu rahatsızlık nedeniyle CHP ve İyi Parti'den kaçan oylar Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni büyütüyor.



İYİ PARTİ BUNLARLA NASIL YOL YÜRÜYECEK?

7'li koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi her fırsatta "belediyelerden kayyumlara el çektireceklerini ve KHK ile görevden alınan FETÖ'cüleri görevlerine iade edeceğini" söylemişti. Açık açık FETÖ ve PKK'ya göz kırpıyordu.

Bugün Sabah Gazetesi'nin manşetinde HDP'li belediyelere neden kayyum atandığını tüm yönleriyle okuyacaksınız. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda 2014 ve 2019 seçimlerinde HDP'li belediyeler ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor. Tüm detaylarını manşet haberimizde okuyabilirsiniz.

Peki Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlere lojistik destek veren HDP'li belediyeler hakkında şimdi ne düşünüyor merak ediyorum? "HDP ile masaya oturmayız" diyen İyi Partililer, HDP'nin tüm dayatmalarını kayıtsız şartsız kabul eden bir cumhurbaşkanı adayıyla yol yürümeyi nasıl içine sindirecek?



ÖCALAN POSTERLERİNİN ALTINDAKİ CHP'LİLER

CHP-HDP arasında gizli bir ilişkiden bahsederken HDP'nin dünkü Nevruz kutlamalarına, aralarında İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bulunduğu CHP heyeti de katıldı. PKK'ya destek sloganları atıldı. Öcalan'a özgürlük istendi. HDP'ye oy vermeyen her Kürt, düşman ilan edildi. Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Ne CHP heyetinden ne de CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir tepki geldi.

Artık saflar netleşmiştir. Bunlarla yola çıkanlar, ittifak kuranlar, aynı masayı paylaşanlar bu saatten sonra "görmedik, duymadık, bilmiyoruz" diyemezler. Her şey Türkiye'nin gözleri önünde yaşanıyor. Sessiz çoğunluk 14 Mayıs'ta size sandıkta hak ettiğiniz dersi vermek için sabırsızlıkla bekliyor.