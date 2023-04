7'li Masa kurulduğu günden bu yana, PKK ve FETÖ'cüler farklı bir strateji izliyordu. 7'li koalisyona ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na bir zarar gelmemesi için doğrudan destek açıklaması yapmıyorlardı.

Ancak son 15 günde durum değişti. FETÖ'cüler ve PKK'lılar her platformda açık açık Kılıçdaroğlu'na tam destek veriyor. Sosyal medyadaki FETÖ'cüler, PKK'lılar ve tüm Türkiye düşmanlarının hedefinde Erdoğan var. Hepsinin adayı ise tahmin edeceğiniz gibi Kılıçdaroğlu. Kamuoyunun ne düşündüğü umurlarında bile değil. Peki bu kadar pervasız olmalarının nedenini merak ediyor musunuz?



FETÖ'NÜN SON UMUDU KILIÇDAROĞLU

Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile 2012 yılından bu yana mücadele ediyor. Bu mücadeleden bir adım bile geri atmadı. Türkiye'de FETÖ ile mücadele konusunda bu kararlılığı gösterecek başka bir lider de bulunmuyor. Seçimlerden sonra FETÖ'nün yurtdışı ayağı ile topyekûn bir mücadeleye girişileceği biliniyor. Yani 14 Mayıs seçimleri, FETÖ için son umut.

CHP ve İyi Parti, listelerinde FETÖ sempatizanlarına yer vererek bu umutları boşa çıkarmamaya çalışıyor. Örgüt son dönemde sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na ve FETÖ sempatizanı adaylara tam destek veriyor



PKK'DAN DA KEMAL BEY'E TAM DESTEK

PKK için de durum çok farklı değil. Türkiye, yerli muharebe teknolojisi ve SİHA'larla birlikte terörle mücadelede yeni bir döneme girdi. Ülke sınırlarında ve sınır ötesinde PKK'ya göz açtırılmıyor. Örgüt hareket kabiliyetini neredeyse tamamen yitirmiş durumda. Şimdi CHP ile HDP/PKK arasında bir pazarlık süreci yürütülüyor.

PKK elebaşlarının yaptığı açıklamalardan ve PKK medyasında çıkan haberlerden anlaşıldığına göre, "Öcalan'a özgürlük, özerklik, operasyonların durdurulması, devletin silah bırakması" başta olmak üzere birçok konuda anlaşıldığı görülüyor. Anlayacağınız 14 Mayıs seçimleri, PKK için bir ölüm kalım mücadelesine dönüşmüş durumda. Erdoğan kazandığında taşeron örgüt PKK yok olmaya mahkûm. Kılıçdaroğlu kazanırsa PKK ve siyasi uzantısı HDP, Türkiye'yi ele geçirecek. Örgüt, diğer Türkiye düşmanları gibi can havliyle Kılıçdaroğlu'na sarılmış durumda.



ÜLKESİNİ SEVENLERİN SAFI BELLİ Mİ?

FETÖ, PKK ve tüm Türkiye düşmanlarının tek umudunun, ortak adayının Kılıçdaroğlu olduğu ortada. CHP'liler de artık bu kirli ittifakı inkâr etmiyor. Tüm bu kirli süreç Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşiyor.

Peki ülkesini seven, FETÖ'nün bu ülkeyi yeniden ele geçirmesini istemeyen, PKK'nın ülkeyi parçalamasına rıza göstermeyen, son 21 yılda ülkenin kazanımlarının bir çırpıda yok edilmesini içine sindiremeyenlerin adayı kim? Artık karar verme zamanı. FETÖ, PKK ve diğer Türkiye düşmanlarının desteklediği adaya mı oy vereceksiniz yoksa bu ülkenin geleceği için yıllardır gecesini gündüzüne katan lidere mi?

Ben bu ülkenin insanından ümidimi hiç kaybetmedim. Hiçbir seçimde beni yanıltmadı. Oynanan bu kirli oyunu bozacak, Türkiye düşmanlarına izin vermeyecek ve 14 Mayıs'ta ülkesine ve liderine sahip çıkacaktır.